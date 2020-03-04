Почти 30 культовых сооружений строят сейчас в Минске

Речь идет о 17 православных культовых комплексах и церквях, 9 римско-католических комплексах, а также социальном центре христиан-баптистов. На данный момент в городе действуют 156 религиозных общин, представляющих 22 конфессии из 26, зарегистрированных в нашей стране.





По поручению Главы государства в Минске проведена инвентаризация культовых объектов для выявления зданий, на которые отсутствуют правоудостоверяющие документы. Теперь необходимая документация по таким объектам оформляется.















