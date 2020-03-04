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Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии с 5 марта закрывает все школы и университеты из-за распространения коронавируса, сообщает La Repubblica.

Такое решение правительство приняло после заседания 4 марта, меры продлятся до 15 марта.

Кроме того, власти обсуждают введение некоторых правил для граждан, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса: воздерживаться от рукопожатий, объятий, поцелуев, а также соблюдать дистанцию в один метр друг от друга. Людям старше 75 лет порекомендуют оставаться дома, пишет tut.by


Вспышка коронавируса в Италии началась пару недель назад. По последним данным, зафиксировано 2502 случая заражения, 79 человек умерли. С 23 февраля 12 городов провинций Ломбардия и Венето находятся в так называемой красной зоне, в которой действует карантин.
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