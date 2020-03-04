Взрыв в Березе - СК сообщил подробности

Следственно-оперативной группой установлено , что в этот день он разбирал, предположительно, взрыватель неустановленного боеприпаса, в результате чего произошёл взрыв.





Мужчина получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в больницу. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.





В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания.





Березовским РОСК по данному факту проводится проверка







