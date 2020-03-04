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Взрыв в Березе - СК сообщил подробности

Утром 4 марта в милицию поступило сообщение о том, что во дворе частного дома при разборе металлолома 44-летний житель Березы получил телесные повреждения.

Следственно-оперативной группой установлено, что в этот день он разбирал, предположительно, взрыватель неустановленного боеприпаса, в результате чего произошёл взрыв.

Мужчина получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в больницу. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.

В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания.

Березовским РОСК по данному факту проводится проверка
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