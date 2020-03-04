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Oops! Во Франции медицинские маски продают только по рецепту

Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой COVID-19, медицинские маски убрали из свободной продажи


Теперь их будут отпускать только по рецепту. Также масками обеспечат медиков и тех людей, которые уже столкнулись с заболеванием, передает СТВ.

Запрет на экспорт медицинских средств защиты ввели в Германии. Речь идет не только о масках, но и о перчатках, спецодержде, бинтах и антисептиках. Их вывоз за территорию страны будет возможен лишь в ограниченном числе случаев.

Похожие меры приняты и в России. Среди прочего в перечне товаров, которые нельзя вывозить из страны, оказались противочумный костюм, респираторы, а также дезинфицирующие и противовирусные средства. 

Исключением станет лишь оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам.


Тем временем правительство Италии приняло решение временно закрыть школы и университеты на территории страны.

О том, с какого числа будет действовать данная мера, не сообщается. По данным местных средств массовой информации, кабинет министров Италии планирует закрыть все учебные заведения или с 5-го марта или с 9-го, передают Вести.

Отмечается, что карантин в школах и вузах будет действовать как минимум до середины марта.
"Белорусский партизан"
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