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Покупал в России и продавал втридорога в Беларуси: у минчанина изъяли 13 тысяч масок

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД столицы, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски различного наименования.

Оперативниками установлено, что молодой человек приобретал их в России, а на территории нашей страны продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках.

Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12800 медицинских масок на общую сумму около 10800 белорусских рублей.

Известно, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался.

Все медицинские изделия изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает МВД. 
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