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300 лет назад от холеры - сейчас от коронавируса. Минские католики просят защиты у святого Роха

Минские католики начали каждый день возносить молитвы святому Роху о заступничестве от коронавируса, службы проходят в костеле на Золотой Горке в центре Минска, сообщил настоятель храма святого Роха ксендз Юрий Санько.

Как пишет sputnik.by, согласно католической традиции святой Рох из Монпелье является небесным покровителем и заступником от эпидемий и инфекций.

"На протяжении всего Великого поста в минском католическом приходе Святой Троицы, или святого Роха, на Золотой Горке каждый день будут молиться за заступничество святого от распространения эпидемии коронавируса в Беларуси и во всем мире", – сообщил ксендз Юрий Санько.

По его словам, верующие люди не склонны предаваться панике, так как знают, что все в руках Бога, а молитва имеет великую силу.

Ксендз Юрий Санько также рассказал, что минский приход святого Роха является самым старым католическим приходом в Минске. По его словам, в конце XVIII века, когда в Минске свирепствовала эпидемия холеры, верующие шли молиться в этот храм.


По его словам, и сегодня в Храме святого Роха возносятся специальные защитные молитвы – литании. На публичное вознесение этих молитв в свое время дал разрешение и благословил кардинал Казимир Свентек.
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