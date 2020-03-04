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МНС предупреждает: о намерении продавать цветы, семена или рассаду физлица должны заявить в налоговую заранее

При реализации продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах не требуется регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

Указанная норма закреплена пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь и не применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь.

– Физические лица, которые планируют осуществлять указанный вид деятельности, обязаны до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности. На основании поданного уведомления налоговый орган произведет расчет суммы единого налога, подлежащей уплате. Физическое лицо, прежде чем приступить к началу осуществления деятельности, обязано уплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц  (далее – единый налог) по установленным ставкам, – отметили в ИМНС.

Для физических лиц, осуществляющих деятельность по реализации продукции цветоводства в г. Бресте, ставка единого налога установлена в размере 52,92 руб., в г. Барановичи и г. Пинске – 50,67 руб., в других населенных пунктах области – 29,28 руб. за месяц.

В ИМНС обратили внимание, что физические лица в рамках заявительного принципа могут реализовывать на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, как самостоятельно выращенные цветы, декоративные растения, их семена и рассаду так и приобретенные для реализации.

Для отдельных категорий физических лиц предоставляются льготы по единому налогу.
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