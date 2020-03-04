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Солдат-срочник получил травму на полигоне

Военнослужащий срочной службы получил травму кисти во время подготовки к применению взрывоопасного предмета на полигоне «Брестский», сообщает Минобороны.

В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь, за военнослужащим вылетел вертолёт, который доставит его в Минск, а так же выехал реанимобиль, который доставит его в Главный военный клинический медицинский центр, говорится в сообщении

По официальной версии, жизни солдата ничего не угрожает.
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