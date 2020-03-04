Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Польше





«Ночью мы получили дополнительный результат первого пациента с коронавирусом в Польше», - сообщил 4 марта министр здравоохранения Лукаш Шумовски.





Как пишет rmf24.pl , первый случай коронавируса в Польше был диагностирован в больнице в Любушском воеводстве в Зелёной Гуре. Министр здравоохранения сообщил, что образцы пациента на коронавирус SARS-CoV-2 были положительными.





Пациент чувствует себя хорошо. Мужчина приехал в Польшу из Германии. Его возраст не был указан. Но известно, что пациент не старый и не подвержен высокому риску.





Все лица, которые имели контакт с пациентом, были переведены на домашний карантин и находятся под надзором санитарных служб, сказал Шумовски.









Согласно данным Министерства здравоохранения Польши вчера вечером, в связи с коронавирусом 68 человек были госпитализированы, около 500 находятся на карантине. Это меньше по сравнению с данными понедельника, согласно которым 92 человека были госпитализированы под наблюдение.