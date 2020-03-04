



"За последние несколько дней количество заказов в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" выросло на 30%. Такого всплеска не было даже в канун новогодних праздников.





Евгений Шашкевич. Вероятно, это связано с появлением в Беларуси случаев заболевания коронавирусом: многие жители страны сейчас стараются избегать посещения мест с большим скоплением людей", - прокомментировал агентству " Интерфакс-Запад " директор по маркетингу онлайн-гипермаркета "Е-доставка"













Ранее сообщалось также об ажиотажном спросе со стороны населения на защитные медицинские маски и респираторы для строительных работ.



