В самой южной точке страны - деревне Нижние Жары, побывала Комсомолка





Это далекий и тихий уголок Брагинского района. С юга и востока - граница Украины, с запада - зона отчуждения, возникшая после катастрофы на ЧАЭС. Поэтому жителей Нижних Жаров становится все меньше.





Однако в деревне всегда многолюдно: место популярно у дачников и у рыбаков, которые приезжают даже из Минска. Деревня стоит на живописном берегу Днепра, рыбы здесь вдоволь. Местные тоже кормятся дарами реки и леса. Только охотиться нельзя, хоть в диких лесах и хватает живности - граница рядом.









«БЕЛАРУСИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ РЫНКИ БОЛЕЕ 20 СТРАН»





Покой сельчан и отдыхающих нарушили планы властей стать «морской державой». Прямо на месте деревни, на берегу реки, хотят построить морской порт. Вкратце идея такая: в Черное море суда будут доставлять грузы по Днепру из Нижних Жаров.





- Порт превратит Беларусь в морскую державу. По новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы не только в государства Черноморского бассейна - Беларуси станут доступны рынки более 20 стран, - заявлял больше года назад посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.





Именно турецкая компания готова стать инвестором грандиозного проекта, который должен обойтись примерно в 65 млн долларов. Из Беларуси вниз по Днепру рассчитывают поставлять продукты Мозырского НПЗ, леса, стройматериалы, продукцию черной металлургии, удобрения.





А из Украины в Беларусь могли бы перевозить сырье для химического производства, шлака для производства цемента, гранулированный шрот, подсолнечное масло и зерновые.





- Путь по Днепру в Одессу снизит транспортные расходы компаний на 23%, это будет способствовать повышению ценовой конкурентоспобности белорусского экспорта, - рассказывали в морском пароходстве.





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«ДАЙТЕ НАМ, СТАРИКАМ, ДОЖИТЬ ВЕК В СВОЕМ ГНЕЗДЕ!»





Однако местным жителям и экологам не по душе такие планы. На днях встречу со встревоженными сельчанами провели представители общественных организаций «Багна» и «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Они уверены, что порт погубит деревню - многие дома в Нижних Жарах планируют снести. Об этом рассказали сельчане на стихийной встрече, которая проходила возле магазина.





- Пусть бы что-то туристическое сделали, чтобы сохранить красоту нашей природы! Это же самая южная точка страны, здесь солнечных дней больше, чем в Сочи! Можно отдохнуть не хуже, чем на море. К нам едут рыбаки со всей Беларуси. А из-за порта никакой рыбалки не будет. И, конечно, мы не хотим, чтобы людей выгоняли из своих домов, - говорит Маргарита Федоренко, которая родилась здесь, а сейчас приезжает навещать своих родителей.





Сельчане возмущены тем, что их мнения никто не спрашивал, да и не объяснили ничего толком. Новости о грядущей стройке они узнают из интернета.





83-летний Федор Пузырило просит:





- Оставьте нас в своих домах. Земли здесь хватает, а нас, мирное население, не трогайте. Дайте старикам дожить век в своем гнезде!





Люди не понимают, почему порт нужно строить именно на месте деревни, а не в 5-10 километрах от нее. Николай Федоренко переживает, что Нижние Жары, которые уцелели в войну, пережили Чернобыльскую катастрофу, погибнут в мирное время :





- Навезут сюда калийных удобрений, загадят все, а ведь здесь чистая зона, последний ее уголок…





Выступил на собрании и рыбак из Буда-Кошелевского района Владимир, который почти каждые выходные приезжает в Нижние Жары:





- Сколько лет уже на реке не могут навести порядок, а сейчас и вовсе Днепр загубят. Для людей здесь ничего не будет, их просто отсюда выкинут.





«РЕКИ ОБМЕЛЕЮТ, А ОСЕВШИЕ НА ДНЕ РАДИОНУКЛИДЫ ВЫБРОСЯТ НА БЕРЕГ»





Местные люди заверяют, что из проекта ничего не получится, потому что уровень воды в реке постоянно падает: из-за изменений климата, который становится все более сухим и теплым, реки мелеют:





- Сейчас я ставлю лодку на берегу в тридцати метрах от того места, где мой отец ставил. Настолько сильно вода ушла, - показывает Николай Федоренко.





Экологи тоже бьют тревогу и приводят факты. Дело не только в том, что после строительства порта исчезнут многие виды птиц и рыб, будут нарушены национальное законодательство и международные соглашения.





- Для водного пути Е40, который должен стать продолжением проекта по строительству порта, и выводить к Балтийскому морю, придется перекопать реку Припять, сделать шлюзы, выпрямить участки реки... В общем, превратить Припять в большой канал, - объясняет координатор проекта «Популяризация природных ценностей Полесья» Сергей Зуенок.









Специалист подтвердил, что реки мелеют, и амбиции по возрождению водного транспорта останавливает прогноз климатологов: через 30-40 лет белорусские реки станут в принципе непроходимыми для барж





- Если углублять дно реки, то из русла на берега будет выбрасываться ил и песок. А в иле отложилось много радионуклидов после катастрофы на ЧАЭС . Когда начнут все это ворошить - они поднимутся на поверхность, начнут миграцию, попадут в воду, организмы - окажутся буквально повсюду, - добавил координатор проекта.





«ВЫГОДЫ ОТ ПОРТА НЕ БУДЕТ»





Представитель организации «Багна» Константин Чикалев считает, что не будет никакой экономической выгоды от строительства порта:





- В целесообразности и прибыльности проекта сомневается и бизнес-сообщество, которое проанализировало проект. Выводы неутешительные: если проект выйдет на ноль - это будет уже хорошо. Однако в Нижние Жары еще нужно тянуть железную дорогу для доставки грузов - это минимум 100 миллионов долларов, которые надо прибавить к сумме проекта.





Тем не менее, в деревне уже зарегистрирован офис инвестора. Под «Белпорт Нижние Жары» освободили три комнаты в фельдшерско-акушерском пункте. Но пока здесь пусто - ни столов, ни стульев.





- Тут мы никогда никого не видели. Сюда в прошлом году шли письма адресату «Белпорт», но их никто не забирал - мы их отдавали обратно на почту, - говорит санитарка Екатерина Федоренко.





ОФИЦИАЛЬНО: СЕЛЬЧАН ПЕРЕСЕЛЯТ, А ДАЧНИКАМ ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ





- Сейчас идет оценка домовладений, чтобы выделить землю инвестору. Потом будет проходить снос домов, которые мешают строительству. Сносить нужно 47 домов и два объекта инфраструктуры. А всего в деревне больше ста домов, однако многие из них - это дачи. Сельчанам предложат переселиться в Комарин или построить новые дома, а дачникам - выплатить компенсацию. Инвестор напрягает, чтобы процесс шел быстрее. Возможно, это все решится через два-три месяца, - рассказал «КП» зампредседателя Брагинского райисполкома Петр Романюк.





Он объяснил, что порт решил построить на месте деревни из-за ее удачного местоположения - здесь находится природная затока, которая не требует расширения:





- Мы сами не хотели будоражить местное население. Но решалось все без нас.