Найти квас в бочках: этим летом минчанам предстоит необычный квест





Число нестационарных точек реализации кваса на розлив в городе уменьшается. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказали в Минском городском центре недвижимости.





В предстоящем летнем сезоне отведать прохладительный напиток из бочек можно будет лишь в 17 точках. Для сравнения: в прошлом году действовали договоры на 21 площадку. А, например, в 2013-м — на 125 точек.





По документам реализация товара разрешена в период с 1 мая по 30 сентября. Однако чаще всего квас в бочках появляется с наступлением лета. Ведь по статистике на объемы продаж этого разливного напитка сильно влияют погодные условия.





Бочковой квас постепенно вытесняется бутилированным, который активно продается в торговых сетях, и с наступлением теплых деньков его реализация увеличивается. В межсезонный период потребность города в этом напитке — до 16 тыс. л в день, летом в теплую погоду — примерно 45 тыс. л, в жару — до 65 тыс. л ежедневно.