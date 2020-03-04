Вечером 3 июля во время праздничного салюта по случаю так называемого "дня независимости" произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате погибла женщина, 11 человек получили травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".





Следователи рассматривали несколько версий случившегося, в том числе неправильную эксплуатацию салютных установок.





Бракованная пиротехника

Следственная группа, занимавшаяся выяснением всех обстоятельств ЧП, установила, что накануне сотрудники Минской военной комендатуры выявили - большая часть пиротехнических изделий не соответствовала нормативно-технической документации.





"Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта", - рассказали в СК.





Чтобы исправить дефекты в Минск прибыли два инженера российского предприятия.





Почти 200 фейерверков были небезопасны

По данным следствия, обвиняемые зарядили в установки почти 200 небезопасных фейерверочных изделий.





"В процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями указанные лица вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией", - добавили в СК.





Измененные таким образом пиротехнические изделия, обратили внимание следователи, в результате стали небезопасными для использования.





"В восемь салютных установок заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых по вышеописанным причинам не могли быть использованы для безопасного проведения салюта", - проинформировали в СК.









Трое обвиняемых

Следователи предъявили обвинение двум сотрудникам предприятия, изготовившего салют, по статье "Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере".





Действия командира квалифицированы следствием как "Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере".





В СК уточнили, что ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.





"Расследование данного уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд", - заключили в СК.