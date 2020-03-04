Первый российский канал издевательски извинился перед Беларусью

Напомним, накануне Первый канал российского телевидения сообщил, что в Беларуси, как и в ряде других стран, зафиксированы первые случаи смерти от коронавируса. Это информация вызвала негативную реакцию со стороны белорусских ведомств. Министерство здравоохранения, Министерство информации и белорусский МИД призвали журналистов не распространять фейки, а МИД пообещал по своей линии предпринять «соответствующие меры реагирования», пишет "Солидарность"





Вскоре Первый канал удалил информацию о смерти в Беларуси, а 3 марта в эфире вечернего выпуска программы «Время» прозвучали извинения. Правда, довольно странные.





Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов отметил, что последствия коронавируса для организма, возможно, «разнообразнее и сложнее», чем думали специалисты, и уточнил, что речь о «неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе».





— Что я имею в виду? Наши белорусские коллеги обиделись на нас, обиделись на воскресную программу «Время». В ней мы сообщили, что в числе стран, где есть жертвы коронавируса, братская Белоруссия. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная, случайная. Но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Белоруссии, все живы, — сказал Клейменов и перешел к политическим темам.





На сегодняшний день в Беларуси подтверждены четыре случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Последний случай был выявлен 3 марта у гражданина Беларуси. Ранее он был изолирован для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентом.





Как сообщает Минздрав, все пациенты, которые находятся под наблюдением медиков, в том числе те, у кого подтвержден коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно.