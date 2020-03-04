РПЦ схлестнулась с ВЦИОМ из-за опроса

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно результатам которого 75% опрошенных православных верующих поддержали перевод некоторых элементов богослужения на русский язык, скорее всего, не отражает реальных настроений большинства прихожан Русской православной церкви (РПЦ), считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает ТАСС.





"Намеренная провокация (имею в виду предлагаемый респондентам сознательно искаженный перевод начала молитвы "Отче наш") вряд ли может быть законным инструментом для исследования такой тонкой сферы, как религия <…> Телефонный опрос по случайной выборке в данном случае представляется наименее репрезентативным, если мы хотим знать мнение тех, кто ходит в храм. Наконец, на методологию и результаты опроса не могли не наложить отпечаток интересы его заказчиков, которые указаны на сайте ВЦИОМ", - написал Легойда в своем канале в Telegram в понедельник.





Он отметил, что исходный тезис, от которого отталкивались организаторы опроса, по его мнению, изначально неверен, так как не отражает смысла слов патриарха.





Ранее ВЦИОМ опубликовал у себя на сайте результаты опроса, согласно которому 75% опрошенных православных верующих поддерживают предложение патриарха Кирилла о переводе некоторых элементов богослужения на русский язык. Заказчиком опроса стал Свято-Филаретовский православно-христианский институт. По информации на сайте Московской патриархии, богословские взгляды его ректора, священника Георгия Кочеткова, ранее становились предметом "исключительно серьезных и в значительной степени обоснованных" обвинений в отклонении от учения Русской православной церкви и рассмотрения Синодальной богословской комиссией.





20 декабря 2019 года патриарх Кирилл, выступая на заседании Епархиального собрания Москвы, заявил, что проведение некоторых элементов церковных служб, особенно затруднительных для понимания прихожан, допустимо на русском языке вместо церковнославянского.