Размер пособия на погребение уменьшился в Беларуси. И вот почему

Это связано с падением средних зарплат по стране.





Об этом информирует пресс-служба Фонда социальной защиты населения Беларуси, пишут "Белновости"





В ведомстве отмечают, что пособие на погребение равняется средней зарплате по стране по состоянию на позапрошлый месяц.





Учитывая январское падение средних зарплат, которое составляет 1 118,1 рубля, аналогичным образом снизилось и пособие.





Относительно февраля пособие стало меньше на 120,6 рубля.





Выплаты данных видов пособий составляют около 3 % от всех расходов ФСЗН.





Средства граждане могут получить в течение шести месяцев со дня смерти или захоронения.





Также к средним заработным платам привязаны и другие выплаты.





В частности, это касается пособия на детей до трех лет. При этом они пересматриваются лишь два раза в год.