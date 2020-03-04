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Размер пособия на погребение уменьшился в Беларуси. И вот почему

В марте в Беларуси размер пособия на погребение сократился. По сравнению с февральским показателем пособие в марте «просело» на 120,6 рубля.

Это связано с падением средних зарплат по стране.

Об этом информирует пресс-служба Фонда социальной защиты населения Беларуси, пишут "Белновости".

В ведомстве отмечают, что пособие на погребение равняется средней зарплате по стране по состоянию на позапрошлый месяц. 

Учитывая январское падение средних зарплат, которое составляет 1 118,1 рубля, аналогичным образом снизилось и пособие.

Относительно февраля пособие стало меньше на 120,6 рубля.

Выплаты данных видов пособий составляют около 3 % от всех расходов ФСЗН.

Средства граждане могут получить в течение шести месяцев со дня смерти или захоронения.

Также к средним заработным платам привязаны и другие выплаты.

В частности, это касается пособия на детей до трех лет. При этом они пересматриваются лишь два раза в год.
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