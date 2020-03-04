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Хватит ли у властей смелости признать вину за проблему «неправильных» зарплат

Пока что крайними оказались простые бухгалтеры.

Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг начисления зарплаты работников бюджетных организаций, сообщает сайт ведомства:

— В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительных разъяснений как работникам бюджетных организаций, так и бухгалтерским службам, нужно обращаться в Минтруда либо профильные ведомства: министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма.

Государственное агентство БЕЛТА сделало любопытное уточнение к сообщению министерства:

— Такой механизм позволит быстрее разобраться в частной ситуации и исправить проблему, если имела место ошибка, например, бухгалтера, а также разъяснить порядок расчетов, говориться в сообщении.

Акцентирование внимания на частном случае и возможной ошибке бухгалтера здесь, видимо, не случайны. Проблемой «неправильных» зарплат власти занимаются с начала февраля. Организованы горячие линии в ряде министерств, прямую телефонную линию проводил Комитет госконтроля. После публикаций в СМИ историей заинтересовался глава государства, на места выехала замглавы его администрации.

Люди самых разных профессий, от учителей до медиков, рассказывают журналистам о новых и новых фактах снижения зарплат, но нам упорно продолжают говорить о частных ошибках рядовых исполнителей.
Источник: "Солидарность"
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