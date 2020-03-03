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Delfi (Эстония): «Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь»

Мигранты из Беларуси и Украины — откровенно о жизни в Эстонии

Delfi (Эстония): «Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь»
© AP Photo, NIPA
Два электрика — один из Беларуси, другой из Украины — обосновались в Эстонии. Почему они вынуждены были уехать из родных мест, как к ним относятся работодатели и местное население, а также что их раздражает в соотечественниках, уехавших за лучшей долей, — читайте в материале «Делфи».

Юрий из Украины и Александр из Беларуси — трудовые мигранты, живут и работают в Эстонии. Они согласились дать интервью Delfi (по всей видимости, на условиях анонимности — прим. ред.) во время рабочего визита нашей редакции в Кохтла-Ярве.

Delfi: Почему вы приехали в Эстонию?

Белорус (Б): Для лучшей жизни.

Украинец (У): На родине совсем беда.

- Какова средняя зарплата в Белоруссии и наУкраине?

Б: В столице, Минске, где-то 400 евро, в регионах порядка 200 евро.

У: У нас, в принципе, также. В столице больше, а в регионах — и по 100 евро.

- Как люди живут на эти деньги?

У: Элементарно. Коммуналка стоит 100 евро. А вообще, у нас на Украине есть субсидия. Доход семьи суммируется — мужа и жены или одного человека, неважно — и семья за коммуналку должна платить не более 20% от своей зарплаты. Оставшуюся сумму за коммуналку субсидирует государство.

- Как вы нашли работу в Эстонии?

У: Интернет в руки. И вот!


Б: С помощью знакомых в Белоуссии, которые здесь уже работали.

У: Знакомые тоже помогали.

- Сколько вы здесь зарабатываете?

Б: Две тысячи евро.

У: Некорректный вопрос. (Смеется.) Здесь на это не отвечают.

- Законом предусмотрено, что зарплата приезжих специалистов должна быть не меньше 1 тысячи 310 евро до вычета налогов.

У: Законы можно обходить, обманывать и все остальное. Даже при официальном трудоустройстве.

- Скучаете по родине?

У: Да.

Б: Каждые три месяца домой езжу.

- У вас там семьи есть?

Б: Моя жена здесь уже.

У: Я не женат, разведен.

- Вы вдвоем с коллегой здесь в Кохтла-Ярве в гостиничном номере. Где ваша жена? (Обращаясь к белорусу.)

Б: Мы живем в Таллине. А здесь, в Кохтла-Ярве, в командировке.

- В какой сфере работаете?

У: Электрика.

Б: Электромонтаж.

- Хотите остаться жить в Эстонии?

Б: Конечно.

У: Да, язык только выучим.

Б: Язык учить надо.

- Räägite eesti keelt?

(Молчание)

- Говорите по-эстонски?

У: Да! Tere. Хватит.

- Что вы думаете о массовой трудовой миграции в Эстонию из ваших стран?

У: Понаехали сюда.

- Вы из Украины и так говорите о земляках?

У: Ну, видите. Мне не нравится поведение некоторых украинцев здесь в Эстонии, стыдно за них. Они, скажем, мало-мальски подвыпив, потом бегают, орут и кричат по всей Эстонии: «Слава Украине!» Какая «Слава Украине!» в Эстонии?! Хочешь «Слава Украине!»? Да не вопрос, езжай на Украину, кричи, восстанавливай, делай все, что хочешь. Но не в Эстонии. Правильно? Неадекватное, я считаю, поведение.

Но, с другой стороны, по отношению к гастарбайтерам сильно ужесточились законы. Раньше, допустим, за безбилетный проезд достаточно было заплатить штраф и можно было дальше находиться. За мелкое воровство очень много попадалось людей, например, за кражу водки из магазина. Я работал в таких коллективах, где уже через два дня все знали: кто, где и чего. Тоже отделывались штрафом: заплатил 100 евро и тишина. Сейчас — нет. Сразу депортация, даже не разбираются. Бесплатно проехал в общественном транспорте — депортация, водку украл — депорт. Моментально! С одной стороны это хорошо. Должен быть порядок, закон надо соблюдать. Но с другой стороны, почему вам можно, а мне нельзя?!

Б: А белорусов здесь поменьше.

У: Да, их поменьше. Но это пока!

Б: Скоро будет побольше. Но в Белоруссии населения меньше, чем на Украине, так что такое массовое количество мигрантов Эстонии не грозит.

- Видите ли вы проблему в том, что здесь много приезжих украинских мигрантов? (Обращаясь к украинцу.)

У: Это не проблема. Просто немного падает зарплата. Наши готовы работать за 5 евро в час по 12 часов в сутки.

Б: И опять же — работают нелегально.

У: Здесь много тех, кто работает нелегально. Но когда-то эстонские капиталовложения в строительство закончатся. И мы потихоньку потянемся куда-нибудь еще. Я и сам 2,5 года работал в Эстонии нелегалом. Фирма была польская и по польской рабочей визе мы приезжали сюда. Работодатель снимал нам квартиру. Жили по четыре человека в «двушке» или шестеро в «трешке». За проживание с зарплаты с нас удерживали по 50 евро. Всех все устраивало.

- В общении с местными жителями не возникает проблем?

У: Мы оба живем в Таллине, в Ласнамяэ. Это русскоязычный район.

Б: В Ласнамяэ проблем нет.

У: Но люди по говору слышат, откуда я и сразу говорят: «Ты с Украины». Если кто-то из украинцев и «доколупается» до местных, то, естественно, его побьют, и это будет вполне нормально. А если человек адекватный, то с чего бы это?

- Где лучше девушки, у нас или в ваших странах?

У: Как говорится, на вкус и цвет. Здесь тоже красивые есть. Я ходил на свидания здесь. Мне попадались русскоязычные, у них корни из России: Ростова, Питера.

Б: Я не ходил на свидание, женат. на Украине покрасивее девушки. Беларусь — на втором месте. Это мое мнение.

- Что вы думаете о внешней политике Украина-Россия и Беларусь-Россия?

У: Я политики не касаюсь. Нейтрален.

Б: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях сразу: с Западом говорит и с Россией контакт поддерживает. Но с Россией в последнее время у него контакт не очень ладится. Между ними нефтяная война, все по ценам не могут договориться.

- Вы продолжаете «вылавливать» креветки в поле?

Б: Даже не знаю, как развеять этот миф. Он существует. Все начиналось с того, что ЕС против России ввел санкции. Но то, что в обход санкциям европейские продукты в России шли через Беларусь, это есть. Креветки. Что еще? Киви. Польский сыр идет в Россию через Беларусь.

У: У нас примерно такая же схема. Много продуктов напрямую из России к нам не идут. Например, через Эстонию. И получается, что это «эстонский» товар. Естественно, украинцам это бьет по карману. То есть, ты платишь, грубо говоря, не рубль, а пять. Товар идет через кучу стран, таможка-растаможка, вот это все.

- Беларусь или Белоруссия? (Обращаясь к белорусу)

Б: Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь.

- Как вы предпочитаете, чтобы русские говорили?

Б: Беларусь. Белорусы.

Delfi: На Украине или в Украине? (Обращаясь к украинцу)

У: Я говорю «на Украину». Но вообще приятнее, когда слышу «в Украину». То есть, я еду куда-то — «в», а не «на».

- Пользуясь случаем, что бы вы передали местным политикам? На что надо обратить внимание?

У: Увеличить зарплату гастарбайтерам.

Б: И выдавать кредиты на жилье? (Говорит с иронией.)

У: Да, да, да.
Роман Старапопов
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