+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусам в оккупированном Крыму делать нечего: "Белавиа" и БЖД рейсов не планируют

Авиакомпания "Белавиа" и Белорусская железная дорога ответили на письмо Белорусской общины Крыма о том, что открывать авиа- и железнодорожное сообщение с полуостровом нерентабельно.


Глава общины Роман Чегринец сообщил, что организация обращалась к Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство и запустить на полуостров авиарейсы и поезд Минск-Симферополь.

Чегринец отметил, что письма от "Белавиа" и БЖД вежливо сформулированы и на первый взгляд не имеют политической составляющей.


В БЖД заявили, что не видят целесообразности в запуске такого поезда, так как есть альтернативные варианты проезда, а в "Белавиа" считают, что спроса на такие авиарейсы не будет.
Источник: mk.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru