Белорусам в оккупированном Крыму делать нечего: "Белавиа" и БЖД рейсов не планируют
Авиакомпания "Белавиа" и Белорусская железная дорога ответили на письмо Белорусской общины Крыма о том, что открывать авиа- и железнодорожное сообщение с полуостровом нерентабельно.
Глава общины Роман Чегринец сообщил, что организация обращалась к Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство и запустить на полуостров авиарейсы и поезд Минск-Симферополь.
Чегринец отметил, что письма от "Белавиа" и БЖД вежливо сформулированы и на первый взгляд не имеют политической составляющей.
В БЖД заявили, что не видят целесообразности в запуске такого поезда, так как есть альтернативные варианты проезда, а в "Белавиа" считают, что спроса на такие авиарейсы не будет.
Источник: mk.ru
16:58 03/03/2020
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