



Глава общины Роман Чегринец сообщил, что организация обращалась к Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство и запустить на полуостров авиарейсы и поезд Минск-Симферополь.





Чегринец отметил, что письма от "Белавиа" и БЖД вежливо сформулированы и на первый взгляд не имеют политической составляющей.









В БЖД заявили, что не видят целесообразности в запуске такого поезда, так как есть альтернативные варианты проезда, а в "Белавиа" считают, что спроса на такие авиарейсы не будет.