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Автовокзал "Восточный" возобновляет работу после многолетнего перерыва

В пятницу, 6 марта, после долгой паузы собираются возобновить работу автовокзала «Восточный».

Открытие планируется на вторую половину дня. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Виктор Тозик.

Он рассказал, как за столь короткий срок удастся подготовить сооружение, простоявшее без дела почти четыре года.

— Почти все основные работы выполнены. Они сделаны по минимуму: там не требовался масштабный ремонт, потому что здание было законсервировано и кое-где нужны были лишь косметические работы, — объяснил специалист. — Надо учитывать также, что пока вокзал будет задействован только на 30%: это первый этаж административного здания. 

Набирается минимум служебного персонала — на начальном этапе не более восьми человек. Задействуют всего три электронных табло, поскольку пока сюда будут прибывать лишь междугородние и международные автобусы «Минсктранса» Могилевского направления и городские, которые ходят в Сосны, Стайки, Сокол.

По мнению В. Тозика, одна из причин, вызвавшая необходимость частичного возобновления работы автовокзала «Восточный», связана со следующей ситуацией:

— Практика АВ «Центральный» показала, что перевозчики испытывают неудобства из-за отсутствия места для межрейсового отстоя подвижного состава. По прибытии на станцию автобусов междугородного и международного сообщения им приходится отстаиваться на разворотном кольце на ул. Бобруйской, где разворачивается транспорт городских маршрутов. А на «Восточном» вокзале хорошая площадка для межрейсового отстоя.


Напомним, автовокзал «Восточный» был построен в 1983 г. для разгрузки автовокзала «Центральный» и действовал до 1 июня 2016 г. Но с открытием нового «Центрального» в 2011-м объемы перевозок «Восточного» стали падать: за 4 года они сократились примерно втрое, к этому добавились проблемы, связанные с автомобилизацией населения. 

В итоге в 2016 г. было принято решение законсервировать здание автовокзала на ул. Ванеева.

С 2017 г. прорабатывался вопрос реконструкции автовокзала под выставочный центр. Здание неоднократно предлагалось арендаторам, но оказалось невостребованным, использовалась лишь прилегающая территория для проведения ярмарок.
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