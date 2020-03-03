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В Буда-Кошелево будут судить 15-летнего подростка, который на перемене убил 9-классника

В Буда-Кошелевском районе будут судить 15-летнего подростка, который убил одноклассника на перемене.

В деревне Николаевка Буда-Кошелевского района на перемене повздорили одноклассники. Словесный конфликт перерос в драку, во время которой один из них несколько раз ударил руками и ногами по телу другого. Парень потерял сознание.

В школу тут же вызвали «скорую». Чтобы не тратить время на ожидание, директор нашел транспорт, чтобы побыстрее госпитализировать школьника и оказать ему помощь. Однако этого оказалось мало — подросток умер по дороге в больницу.

Как сообщили в прокуратуре, подросток «причинил потерпевшему по неосторожности тупую травму рефлексогенной зоны шеи, что привело к остановке сердца».
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