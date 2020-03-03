Служить нельзя комиссовать. Солдат Егор Шкарубо с пневмонией лежит в военном госпитале
Почти вся служба 20-летнего Егора Шкарубо сводиться к тому, что его постоянно возят из больницы в больницу для уточнения диагноза из-за болей в спине, дающих осложнения на ноги.
Егор Шкарубо
История с 20-летним случчанином Егором Шкарубо, который служит в расположении 30-ой отдельной железнодорожной бригады, получила продолжение.
Юристы правозащитного центра «Правовая помощь населению» ведут мониторинг нарушений прав призывников и военнослужащих срочной службы. Случай с Егором Шкарубо – на особом контроле. Хотя до окончания службы парню осталось два месяца, родные переживают за его здоровье.
Егор Шкарубо был призван в армию осенью 2018 года. После призыва он был определен в железнодорожные войска. И с тех пор "служит" как правило в больнице, но комисовать из армии по здоровью его отказываются.
Ситуацию комментирует руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек (на фото крайний справа).
- Несколько дней назад мы разговаривали с мамой призывника Егора Шкарубо, чьи права отстаивали в прошлом году по увольнению из армии, в связи с невозможностью исполнения воинской службы по болезни. Озабоченность у нас вызвало то, что у военнослужащего проходит в сложной форме пневмония (со слов мамы).
Сначала его лечили в воинской части в медицинской роте, но температура не спадала, солдата пришлось оперативно перевезти в военный госпиталь. Со слов матери, её сын еще в плохом состоянии.
Что меня возмутило? При первых симптомах любой болезни у солдат не надо их держать в воинской части, чтобы не подвергнуть эпидемии других военнослужащих.
Почему не положили сразу в городскую клиническую больницу, чтобы начать экстренно лечить его?
В стране уже есть случаи опасного заболевания, а здесь затягивают с лечением Егора.
Даже сейчас, находясь в Минске в военном госпитале, у солдата по-прежнему есть серьезные проблемы со здоровьем.
Это еще один штрих к реформе министерства обороны. Врачи должны быть гражданскими, поскольку принадлежность врачей к армии, будет всегда их ставить в подчинение указам своих начальников, а не работать в интересах больных солдат.
"Белорусский партизан"
16:33 03/03/2020
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