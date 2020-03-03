— «Штадлер» остановился и громко пыхтел, а затем вообще выключился. Проводницы сказали, что все будет хорошо и что уже выехал поезд из Осиповичей, который должен будет нас дернуть, — рассказывает пассажир Стас.





В БелЖД прокомментировали случившееся:





— В 8.11 у станции Телуша во время графиковой остановки поезда № 707 произошел сбой программного обеспечения. Неисправность была устранена силами локомотивной бригады и поезд продолжил движение. Ориентировочное время задержки составило примерно час.









The Village Беларусь рассказывал: в 2019 году поезд «Штадлер», который ходит между Минском и Гомелем, ломался четыре раза, первый — в июне.





Замначальника БелЖД Андрей Якобсон объяснял, что во всех случаях поезда останавливались из-за технических неисправностей.