Эту информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси и администрации учебного заведения.





По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Беларуси Юлии Бородун, карантин в классе витебской школы введен в связи со случаем заболевания коронавирусом у сотрудницы Витебского мехового комбината.





Сообщается также, что детей оставили дома на 14 дней, однако учебный процесс не прерван: они получают задания от учителей и выполняют их самостоятельно. По словам директора школы №44 Витебска Сергея Питаленко, эти меры – упреждающие.





"Да, дети занимаются дома с использованием различных современных технологий. Речь идет об одном классе, это упреждающий момент", – подчеркнул Питаленко.









Первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси 28 февраля: речь шла о гражданине Ирана, который прилетел в Минск рейсом из Баку.





Позже стало известно еще о двух зараженных, в числе которых оказалась жительница Витебска, недавно вернувшаяся из Италии.





Ее госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу, где сейчас проводят углубленную лабораторную диагностику.











