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"Упреждающий момент": один класс в школе Витебска на карантине из-за коронавируса

Один класс витебской школы №44 отправили на карантин из-за коронавируса.

Эту информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси и администрации учебного заведения.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Беларуси Юлии Бородун, карантин в классе витебской школы введен в связи со случаем заболевания коронавирусом у сотрудницы Витебского мехового комбината.

Сообщается также, что детей оставили дома на 14 дней, однако учебный процесс не прерван: они получают задания от учителей и выполняют их самостоятельно. По словам директора школы №44 Витебска Сергея Питаленко, эти меры – упреждающие.

"Да, дети занимаются дома с использованием различных современных технологий. Речь идет об одном классе, это упреждающий момент", – подчеркнул Питаленко.


Первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси 28 февраля: речь шла о гражданине Ирана, который прилетел в Минск рейсом из Баку. 

Позже стало известно еще о двух зараженных, в числе которых оказалась жительница Витебска, недавно вернувшаяся из Италии. 

Ее госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу, где сейчас проводят углубленную лабораторную диагностику.
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