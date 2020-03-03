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Опасная работа: безбилетница избила контролера в Барановичах

В Барановичах пассажирка рейсового автобуса напала на контролера-ревизора


Инцидент произошел 2 марта примерно в 17.45. На одной из остановок в рейсовый автобус зашли контролеры и во время движения стали проверять проездные документы. 

У 44-летней пассажирки билета не оказалось. Контролер попросила женщину оплатить штраф. В ответ пассажирка схватила ее за волосы и несколько раз ударила рукой.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении безбилетницы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). 

Фигурантке грозит штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет.
Источник: belta.by
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