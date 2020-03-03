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Таможенники тонут в розах

Гродненскими таможенниками за неделю выявлено 11 фактов незаконного перемещения цветов.

Незаконный ввоз цветочной продукции, следовавшей через белорусско-литовскую границу, пресекли гродненские таможенники. 

При проведении таможенного контроля в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка», «Каменный Лог» и «Привалка» установлено, что фактически перемещалось больше живых цветов, нежели было заявлено в товаросопроводительных документах, в том числе с заниженной их стоимостью. Общее количество такого товара составило более 100 тыс. роз.



По выявленным  фактам Гродненской региональной таможней начато 11 административных процессов в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. 

Незаконно перемещаемые цветы не подлежат конфискации.

Государственный таможенный комитет напоминает о необходимости не только достоверного декларирования цветочной продукции, но и обязательном представлении на нее фитосанитарных сертификатов, сообщает customs.gov.by


 
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