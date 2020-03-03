Его разлили на полу, на стенах, подоконнике в квартире, в которой никого не было. Происшествие случилось во второй половине дня 2 марта. Спасателей вызвали из-за неизвестного запаха, который ощущали жители дома.





Спасатели проникли в квартиру, аппаратура показала, что вредных веществ в воздухе нет. Помещения обработали раствором кальцинированной соды, сообщает пресс-служба МЧС.





Прошло чуть больше часа, и эвакуированным жителям разрешили вернуться в квартиры.





Сейчас выясняется, что же за вещество было разлито и при каких обстоятельствах.