Из-за неизвестного вещества из дома в Витебске эвакуировали 18 человек
Из-за неизвестного вещества в Витебске из многоэтажного дома эвакуировали 18 человек, среди них троих детей.
Его разлили на полу, на стенах, подоконнике в квартире, в которой никого не было. Происшествие случилось во второй половине дня 2 марта. Спасателей вызвали из-за неизвестного запаха, который ощущали жители дома.
Спасатели проникли в квартиру, аппаратура показала, что вредных веществ в воздухе нет. Помещения обработали раствором кальцинированной соды, сообщает пресс-служба МЧС.
Прошло чуть больше часа, и эвакуированным жителям разрешили вернуться в квартиры.
Сейчас выясняется, что же за вещество было разлито и при каких обстоятельствах.
Источник: euroradio.fm
13:18 03/03/2020
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