Лучше мы к вам: выездной туризм превысил въездной в два раза





Так, за рубеж в 2019 выезжали 982,9 тысяч организованных туристов и экскурсантов из Беларуси – это на 15,5% больше, чем в 2018 году. А посетило страну за этот 405,5 тысяч организованных туристов, что на 11% больше уровня прошлого года.





Белорусы по-прежнему больше всего любят отдыхать в Египте, Турции, Украине, России, Болгарии, Испании, Греции, Польше, Тунисе, Литве, Черногории и Грузии. В эти страны устремляется практически 85% турпотока из Беларуси.





Что же касается гостей, что чаще других к нам ездят россияне - 53,7% от всех въездных туристов.





Среди других стран лидерами по числу посещений Беларуси были Литва, Польша, Латвия, Китай, Германия, Украина, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты.









Гости Беларуси проводили в 2019 году в стране в среднем 4 дня, в то время как в 2018 – 5 дней.





В основном интерес для зарубежных гостей представляют крупные города. А вот в агроусадьбах, которых на территории нашей страны работает более 2,7 тысяч, предпочитают отдыхать сами белорусы – на их долю приходится 90,5%.















