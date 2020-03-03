Правозащитники попытались разобраться, что не так в этом, мягко говоря, не совсем профессиональном обращении , которое то ли по глупости, то ли по незнанию, уже успели подписать несколько десятков человек.





Что предлагают инициаторы петиции?

"Предлагаем отменить финансирование тюрем и поставить колонии на самообеспечение или организовать финансирование заключенных за счет близких родственников, добровольных пожертвований и средств заработанных самими заключенными.









Люди, пострадавшие от правонарушений, в отношении указанных лиц не обязаны платить за их содержание, а на данный момент некоторые родители убитых детей должны финансировать содержание убийц своего налога, в то время как на лечение невинных детей деньги собирают через соцсети", - говорится в тексте, адресованном Совету министров Республики Беларусь.





Что говорят в Департаменте исполнения наказаний?

«Увеличение объемов выпуска продукции на предприятиях (ДИН) позволило заработать в 2018 году 11,745 миллионов рублей чистой прибыли. Достигнутые результаты работы организаций уголовно-исполнительной системы позволили проводить строительство и реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производств.





Введен в эксплуатацию ряд производственных объектов: производственный участок филиала «Доманово» государственного предприятия «Исправительное учреждение № 5» по выпуску погонажной продукции и мебельного щита, цех деревообработки на территории государственного предприятия «ИК №20», производилась реконструкция котельной и сушильного комплекса государственного предприятие «Пятнадцать».









Также налажено взаимовыгодное сотрудничество в производственной сфере с представителями Российской Федерации, Бельгии, Великобритании, Франции, Чехии, Финляндии, Украины, Польши, Венгрии, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Турции, Казахстана, Пакистана, Израиля и Египта", - отметил заместитель начальника ДИН МВД Олег Лащиновский на совещании по итогам работы предприятий уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев за 2018 год и задачах на 1-е полугодие 2019 года.





Как реагируют эксперты по вопросам мониторинга мест принудительного содержания в Республике Беларусь?





Слово - юристу Павлу Сапелко:





"Эта петиция - открытая чушь, составляющая белой пены. Можно было вообще ее не заметить - и она бы растворилась со своим десятком подписей. Такой неприкрытой глупости создается сейчас много. Но из-за того, что о заключенных много написано, и общество уже немного информировано, о петиции стали говорить.





Открыто недалекие - в поддержку, информированные - осуждая. Используя повод, еще раз повторяю: заключенные, как правило, сами себя содержат: они оплачивают свое питание, одежду, проживание (воду, тепло и электричество, причем по тарифам без льгот, по экономически обоснованным ценам).





Оплачивая еду, заключенные оплачивают еще и все составляющие затрат: от самой пищи к транспорту, который ее доставляет в колонию.





Можно, конечно, заметить, что некоторые заключенные не обеспечены работой и зарплатой, и часть расходов на них просто списывается, но вообще, этот упрек надо адресовать администрации исправительных учреждений или предприятиям ДИН, не обеспечившим заключенных - дешевой и часто квалифицированной рабочей силы, - работой.





А охранников авторы также предлагают отправить на самофинансирование, по принципу: пистолет дали - крутись как хочешь? Да, получается, что такая чушь, как эта петиция, иногда дает повод подумать над серьезными вопросами.









Например, стоит ли финансировать за счет средств госбюджета строительство жилых домов для сотрудников Департамента исполнения наказаний, следует ли наказывать лишением свободы тех, кто не представляет большой общественной опасности и мог бы исправиться без лишения свободы; являются ли расходы бюджета и существующего на особых условиях внебюджетного фонда на модернизацию производств нашего местного ГУЛАГа расходами на содержание заключенных?"