



В середине февраля этого года на сайте «Озодлика» была опубликована статья о том, что ряд узбекистанских искусствоведов обратились к новому министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову и выразили беспокойство по поводу выставления на торги лондонским аукционным домом MacDougall's картины «Кукуруза шумит» (1932 год), принадлежащей кисти народного художника Узбекистана Александра Волкова. Они утверждали, что эта картина была похищена из Ферганского областного краеведческого музея, а на ее месте в настоящее время висит подделка.





По словам одного из сотрудников правоохранительных органов, попросившего не разглашать его имени, оригинал картины «Кукуруза шумит» в 2009 году был подарен старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой тогдашним директором Ферганского нефтеперерабатывающего завода Журатом Меликуловым, который в настоящее время отбывает тюремное наказание.





Каримова, в свою очередь, подарила эту картину известному на весь мир российскому кутюрье (его личность официально не раскрывается), который в августе 2009 года гостил в Узбекистане.





Сотрудник правоохранительных органов говорит, что картина «Кукуруза шумит» была преподнесена российскому кутюрье публично на одном из официальных мероприятий.





Отмечается, что при рассмотрении уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы Ферганского нефтеперерабатывающего завода Журата Меликулова, суд оставил без внимания то, что похищенные из музеев Узбекистана картины, в основном, проходили через руки Меликулова.









Напомним, что 20 августа 2014 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Меликулова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167-3 («Хищение путем присвоения или растраты») и 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») УК республики и приговорил его к 15 годам тюремного заключения. Суд признал его виновным в присвоении 100 млн долларов США Ферганского нефтеперерабатывающего завода.





Сотрудник правоохранительных органов говорит, что и Журат Меликулов и Гульнара Каримова, которые в настоящее время отбывают сроки тюремного заключения, должны быть повторно допрошены соответствующими органами.





Журналист «Озодлика» пообщался с узбекистанским журналистом Рустамом Ахмедовым, который в ноябре 2018 года написал статью о причастности Журата Меликулова к похищению картины из Ферганского краеведческого музея. Ахмед тверждает, что заполучить картины из музеев Узбекистана Журату Меликулову удавалось при помощи его свояка, работавшего в Академии художеств Узбекистана.





Руководитель базирующейся в Канаде организации Alerte Héritage, доктор исторических наук и кандидат искусствоведения Борис Чухович​, проводивший исследование картины «Кукуруза шумит», говорит, что после тайного вывоза картины Волкова из страны, она некоторое время находилась в Москве. По его мнению, правоохранительные органы Узбекистана должны использовать эту информацию для расследования.





Представитель Министерства культуры Узбекистана сказал, что «в настоящее время новый министр Озодбек Назарбеков лично занимается решением вопроса о возвращении похищенной картины в Узбекистан».



