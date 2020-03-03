Папа Римский прошел тест на коронавирус
Папа Римский Франциск несколько дней не показывался на публике из-за простуды, в связи с чем стал распространятся слух о его возможном заболевании короновирусом
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Итальянская газета Il Messaggero сообщила во вторник, что папа Франциск, с минувшего четверга не участвовавший в мероприятиях в Ватикане из-за простуды, прошел тест на коронавирус и тест дал отрицательный результат, передает dailymail.co.uk
Напомним, в минувший четверг 83-летний лидер римско-католической церкви, у которого в молодости была удалена часть легких, пропустил запланированную мессу с римским духовенством.
В Ватикане заявили, что у 83-летнего понтифика «слабое недомогание». При этом ни сказав ни слова о характере его болезни, однако во время мессы в Пепельную среду было видно, как понтифик кашляет и сморкается.
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Он заболел в то время, когда Италия борется с растущей вспышкой потенциально смертельного коронавируса.
Число погибших в Италии выросло до 52 в понедельник с 34 днем ранее, общее число подтвержденных случаев заболевания в наиболее пострадавшей стране Европы превысило уже 2000 человек.
"Белорусский партизан"
10:27 03/03/2020
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