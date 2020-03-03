Папа Римский прошел тест на коронавирус

Итальянская газета Il Messaggero сообщила во вторник, что папа Франциск, с минувшего четверга не участвовавший в мероприятиях в Ватикане из-за простуды, прошел тест на коронавирус и тест дал отрицательный результат, передает dailymail.co.uk





Напомним, в минувший четверг 83-летний лидер римско-католической церкви, у которого в молодости была удалена часть легких, пропустил запланированную мессу с римским духовенством.

Он заболел в то время, когда Италия борется с растущей вспышкой потенциально смертельного коронавируса.





Число погибших в Италии выросло до 52 в понедельник с 34 днем ​​ранее, общее число подтвержденных случаев заболевания в наиболее пострадавшей стране Европы превысило уже 2000 человек.