В Литве на борьбу с коронавирусом подняли военных

Как утверждает Министерство обороны, военные будут осуществлять контроль, консультирование людей, возвращающихся из затронутых вирусом территорий, сбор информации, а также помогать Национальному центру общественного здоровья применять меры изоляции.





Дежурить будут и ополченцы, которые служат в подразделениях ополчения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.





Военных проинструктировали медики, они обеспечены средствами защиты.





Планируется, что постоянное дежурство и работу с прибывающими пассажирами на всех четырёх объектах одновременно будут осуществлять 35 военных.