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Хроники коронавируса: количество заразившихся в Китае снижается, в Европе — растет

В Китае продолжает снижаться число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в КНР, по информации Госкомитета по здравоохранению страны, было выявлено 125 новых случаев. Зафиксирована 31 смерть, связанная с COVID-19. Из больниц выписалось 2 742 человека, пишет REFORM.by

В общей сложности с момента начала эпидемии был зарегистрирован 80 151 случай в континентальном Китае. При этом число жертв COVID-19 уже достигло 2 943. 47 204 пациента вылечились и покинули больницы.

В Италии по состоянию на 18:00 понедельника насчитывало 1 835 человек, инфицированных коронавирусом, кроме того 149 выздоровели, а 52 пациента умерли, сообщало Министерство здравоохранения страны..

742 человека в Италии были госпитализированы, 166 находились в отделениях интенсивной терапии, 927 были изолированы на дому.

По оперативным данным ВОЗ на 16:00 понедельника, в мире было зафиксировано 89 527 случаев коронавируса. Он был зарегистрирован в 67 страна. C COVID-19 связывалась смерть 3 056 человек.

Вторым по числу инфицированных очагом была Южная Корея с 4 212 случаями, в Иране был 1501 случай коронавируса, в Японии — 254, Германии — 150, Франции — 100.

Вчера Минздрав Беларуси сообщил о трех подтвержденных случаях в стране.
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