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Минздрав Беларуси обвинил российский «Первый канал» во лжи

Сообщение о смерти в Беларуси от нового коронавируса появилось на российском «Первом канале».

В вышедшем 1 марта новостном сюжете «ВОЗ подтвердила уровень опасности международного распространения коронавируса как «очень высокий» говорилось, что «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии». Позже упоминание Беларуси из новости убрали, пишет REFORM.by.

Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию российского телеканала о смертельном случае в нашей стране. «Данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», – говорится на сайте министерства.

В связи с распространением фейка будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси, говорится в пресс-релизе Минздрава.

Минздрав, МИД и Мининформ Беларуси призывают журналистов быть ответственными и перепроверять распространяемую информацию.

Минздрав напоминает, что в Беларуси зарегистрировано три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV.

28 февраля стало известно об инфицированном иранском студенте, который прилетел в Минск из Баку. 1 марта один из лабораторных тестов подтвердил наличие вируса у жительницы Витебской области, которая на днях вернулась из северной Италии.
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