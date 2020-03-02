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Спиваков рекомендует от коронавируса слушать Моцарта и итальянскую оперу

Всемирно известный дирижер Владимир Спиваков рекомендует для профилактики коронавируса и других инфекционных заболевания прослушивать музыку Моцарта и итальянскую оперу.

"Можно Моцарта. Если Моцарт коровам помогает, то человеку точно поможет. Еще итальянцы хороши, оперные итальянцы", - заявил Спиваков на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Запад" о том, может ли классическая музыка повысить иммунитет человека и способствовать профилактике коронавируса, пишет interfax.by

По мнению маэстро, музыка Вагнера для этих целей не подходит. "Точно не Вагнер. Я недавно вынужден был отказаться от предложения дирижировать Вагнера. Я не чувствую возможности приблизиться к гению Вагнера", - продолжил Спиваков.

По его мнению, физическое влияние на человеческий организм объясняется силой звуковой вибрации. "Звук это физическое явление. Чем чище тон, тем больше обертон – есть возможность посыла звука дальше", - пояснил маэстро.

Спиваков будет выступать в Беларуси в течение ближайших дней на концерте в рамках своего именного фестиваля. "Замечательно, что есть эта традиция. Густав Малер как-то сказал, что традиция – это не пепел, это огонь. Никакой коронавирус такого огня не выдержит. Не понимают, чем лечить надо. А лечить надо искусством", - добавил маэстро.


В Беларуси 3-6 марта пройдет VI международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает".

Именной фестиваль Спивакова проводится в Беларуси с 2010 года, фестиваль проводится один раз в два года на ведущих площадках белорусской столицы, основные концерты традиционно проходят в Большом театре Беларуси.
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