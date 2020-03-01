



На карте стран, где проживают долларовые миллионеры, Россия выглядит маленьким островком. А Беларуси на ней вообще нет.





Они составляли всего 0,37 процента взрослого населения. В настоящее время по всему миру насчитывается 47 миллионов миллионеров. Большинство из них проживает в США - 19 миллионов. Американцы составляют 40 процентов от общего количества миллионеров в мире. Причем в США их насчитывается в четыре раза больше, чем в Китае, который по данному показателю находится на втором месте, сообщает howmuch.net.





Миллионеры в совокупности владеют 158,3 трлн долларов или 44 процентами мировых финансов.





Карта мира миллионеров (количество миллионеров по странам)





Топ 25 стран, где проживает большинство миллионеров





США - 18,614 тыс.

Китай - 4447 тысяч

Япония - 3025 тысяч

Великобритания - 2,460 тыс.

Германия - 2 187 тыс.

Франция - 2 071 тыс.

Италия - 1,496 тыс.

Канада - 1,322 тысячи

Австралия - 1180 тысяч

Испания - 979 тысяч

Нидерланды - 810 тысяч

Швейцария - 810 тысяч

Индия - 759 тысяч

Южная Корея - 741 тысяча

Тайвань (китайский Тайбэй) - 528 тысяч

САР Гонконг - 516 тысяч

Швеция - 374 тысячи

Австрия - 313 тысяч

Бельгия - 279 тысяч

Бразилия - 259 тысяч

Россия - 246 тысяч

Дания - 237 тысяч

Сингапур - 207 тысяч

Новая Зеландия - 185 тысяч

Мексика - 173 тысячи