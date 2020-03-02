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Заказчик убийства журналиста Владислава Листьева установлен?

Об этом информируют интернет-источники со ссылкой на заявление экс-главы следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петра Трибоя в фильме Алексея Пивоварова «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ».

По его словам, вопросов без ответов в этом деле для прокуратуры относительно участников и соучастников, лиц, участвовавших и соучаствовавших в этом преступлении, нет.

При этом Трибой не стал уточнять имена ни заказчиков, ни исполнителей преступления.


Он подчеркнул, что у следствия есть основания, чтобы подозревать.

Напомним, в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру обратились журналисты с просьбой возобновить расследование дела об убийстве Листьева.

При этом в Кремле также отмечали, что Владимир Путин может поручить возобновить следствие по делу об убийстве телеведущего Владислава Листьева.

Как известно, об убийстве первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева стало известно 1 марта 1995 года.

Листьева застрелили в подъезде его дома на Новокузнецкой улице в российской столице.

Генпрокуратура в начале апреля 2006 года приняла решение о приостановке расследования в связи с тем, что лица, которые были причастны к убийству, не были установлены.

Фото: © Белновости       
belnovosti.by
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