Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Минск — и сразу обозвал дом "эталоном п***ца"
В Минск приехал московский дизайнер Артемий Лебедев — и сразу же обозвал дом неподалёку от железнодорожного вокзала "эталоном п***ца". Здание, по которому он прошёлся, — новостройка на улице Белорусской.
Что Артемий Лебедев заметил в Минске / www.instagram.com/temalebedev
Критикуя что-либо, Лебедев обычно не стесняется в выражениях. Однако многие стали защищать здание, и заодно рассказывать дизайнеру, что на самом деле п***ц — это его причёска.
А вот жетончики Минского метрополитена Артемию Лебедеву понравились. "В Минском метро есть одна незадокументированная особенность — на жетонах изображены разные станции, — написал дизайнер в "Инстаграме". — Местные об этом не знают. Уговорил кассиршу наковырять мне разных видов".
20:17 02/03/2020
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