+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Минск — и сразу обозвал дом "эталоном п***ца"

В Минск приехал московский дизайнер Артемий Лебедев — и сразу же обозвал дом неподалёку от железнодорожного вокзала "эталоном п***ца". Здание, по которому он прошёлся, — новостройка на улице Белорусской.

Что Артемий Лебедев заметил в Минске / www.instagram.com/temalebedev

Критикуя что-либо, Лебедев обычно не стесняется в выражениях. Однако многие стали защищать здание, и заодно рассказывать дизайнеру, что на самом деле п***ц — это его причёска.


А вот жетончики Минского метрополитена Артемию Лебедеву понравились. "В Минском метро есть одна незадокументированная особенность — на жетонах изображены разные станции, — написал дизайнер в "Инстаграме". — Местные об этом не знают. Уговорил кассиршу наковырять мне разных видов".
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru