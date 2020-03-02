Внимание: работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции
Для жителей Минска начала работать горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции
Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции начала работать для жителей столицы. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Официальный Минздрав».
Позвонить на горячую линию минчане могут по телефону +375173343468.
Отметим, что Минздрав оперативно и в полном объеме стремится предоставить общественности всю информацию, касающуюся коронавирусной инфекции и принимаемым мерам профилактики ее распространения. Эксперты ведомства 2 марта провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали, как чувствуют себя те граждане, которые находятся в больницах, надо ли делать тесты всем, кто был за границей, что такое перепрофилирование больниц и кого оно коснется, а также ответили на вопросы журналистов.
В частности, медики проинформировали, что на данный момент в Беларуси коронавирус выявлен у троих госпитализированных. В целом, как заверили представители Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.
19:31 02/03/2020
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