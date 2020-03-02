В Бельгии на аукционе всплыл рисунок "неизвестного польского замка" 1620 года, его размер всего лишь 23 на 30 сантиметров. Это рядовое событие могло остаться незамеченным и необходимую тысячу евро хозяин раритета не получил бы, скорее всего, никогда, если бы не одно "но".

Любой белорус, который интересуется историей своей страны и хотя бы раз бывал в Гродно, может догадаться, что на этом маленьком листке бумаги изображен Старый замок. Насколько резиденция великого князя литовского Стефана Батория отличается от "проекта Бачкова", сравнил корреспондент Sputnik Станислав Андросик.





"Это просто бомба", – такими словами находку описал научный сотрудник Института истории Николай Волков.

По его словам, изображение замка в Гродно 1620 или 1626 года дает полное представление о том, как выглядела резиденция польского короля и место проведения сеймов Речи Посполитой в XVII веке.









"Это может быть и подделка", – сразу оговаривается историк, но он считает, что есть весомые поводы полагать, что на аукционе все же всплыл аутентичный рисунок.





Николай Волков рассказал, что сразу же обсудил изображение Старого замка в Гродно с польскими коллегами, которые тоже склонны считать его настоящим, но для пущей уверенности его, конечно, "нужно подержать в руках".





По мнению историка, в пользу достоверности говорит тот факт, что если бы рисунок подделывали, то он в точности соответствовал бы какой-нибудь из визуальных реконструкций.





Памылкі ў праекце Уладзіміра Бачкова

© PHOTO : МІКАЛАЙ ВОЛКАЎ

Нелепые ошибки в проекте архитектора Владимира Бачкова, которые отметили историки





При этом очевидно, что на рисунке замок похож на реконструкцию, предложенную историком в соавторстве с художником Павлом Татарниковым, и полностью опровергает все, что было сделано архитектором Бачковым и Гродногражданпроектом.

Рэканструкцыя Гродненскага замка Паўла Татарнікава па матэрыялах Мікалая Волкава

© PHOTO : МІКАЛАЙ ВОЛКАЎ





"На рисунке есть такие фишки, до которых мы даже не додумались. Но мы и не видели замок вживую", – признается научный сотрудник Института истории.





Сейчас уже можно говорить, что в ходе реализации первой очереди реконструкции Старого замка построили каменицу, которой нет на изображении, надстроили лишний этаж над брамой, украсив его сграффито, и многое другое. А главное, на рисунке видно, что дворец Стефана Батория был без атика на входе.





Николай Волков считает, что это дает небольшую надежду, что при разработке второй очереди реконструкции архитекторы и строители учтут новые данные о том, как на самом деле выглядела королевская резиденция, а не только на красивом проекте "в стиле Санти Гуччи".



