В Гомельском районе неизвестные напали на банк

Как сообщает t.me , в настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте совершения разбойного нападения на отделение банка в агрогородке в Гомельском районе.





Свидетей происшествия просят сообщить в милицию.





Сегодня примерно в 13:40 в здание банка зашел неизвестный мужчина, который потребовал передать ему деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница банка отказалась выполнить его требование и нажала на тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся с места происшествия.









Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины.







