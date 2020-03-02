Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом
Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом "с высокой степенью вероятности". Об этом на пресс-конференции в Минске сообщила заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.
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Она сообщила, что результаты тестов на коронавирус направят на дополнительную экспертизу, в том числе в одну из лабораторий ВОЗ.
Наталья Жукова сообщила, что сейчас в Беларуси обследуются люди, которые посещали страны, где есть проблемы с коронавирусом, а также те, кто контактировал с заболевшими.
Витеблянка, вернувшаяся из Италии,у которой был обнаружен коронавирус, находится в инфекционной больнице. Температура у нее нормальная, симптомов болезни нет, лечения ей не требуется, сообщил начальник Витебского городского управления здравоохранения Юрий Деркач.
«Женщина, у которой обнаружили коронавирус, находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, она фактически здорова и лечение ей не требуется», - сообщил чиновник.
Еще двое пациентов в Минске (это студент БНТУ, гражданин Ирана, и отец его подруги-беларуски - прим. БП) также, по словам медиков, чувствуют себя хорошо. Лечение им также не требуется.
«В Минске у двух человек температура нормальная, симптомов заболевания нет. Мы контролируем ситуацию, мы готовы оказать помощь, если она потребуется», - сказал И.Карпов, профессор, главный внештатный инфекционист Минздрава.
Заболевания на коронавирус обнаружили через карантин
По словам начальника главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елены Богдан, все три случая заболевания коронавирусом в Беларуси выявили через пребывание больных в больницах на 14-дневном карантине.
В среднем 2 недели длится инкубационный период каранавируса. Практика проверки и госпитализации в контактные центры применяется к людям, которые возвращаются из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи.
Если в течение карантина у людей возникают признаки острых респираторных заболеваний, в инфекционной больнице у них берут пробы на коронавирус.
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Всемирная организация здоровья повысила риск распространения коронавируса в мире
Степень распространения каранавируса в мире «очень высокая». Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.
«Тема коронавируса в поле внимания всех стран мира. ВОЗ пересмотрела риск распространения коронавируса в мире с высокого до очень высокого. ВОЗ призывает быть готовыми к появлению новых случаев.
ВОЗ призывает страны сосредоточиться на трех приоритетах: продолжать меры надзора, обеспечить защиту медицинского персонала, своевременно информировать население обо всех рисках, чтобы предотвратить распространение слухов», - сказал представитель Всемирной организации здоровья.
По его мнению, в Беларуси проводится большая работа в связи с коронавирусом, нет оснований для паники.
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"Белорусский партизан", по инф. радио Свабода
17:28 02/03/2020
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