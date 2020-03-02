Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом

Она сообщила, что результаты тестов на коронавирус направят на дополнительную экспертизу, в том числе в одну из лабораторий ВОЗ.





Наталья Жукова сообщила, что сейчас в Беларуси обследуются люди, которые посещали страны, где есть проблемы с коронавирусом, а также те, кто контактировал с заболевшими.



