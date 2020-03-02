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Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом

Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом "с высокой степенью вероятности". Об этом на пресс-конференции в Минске сообщила заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом
фото носит иллюстративный характер
Она сообщила, что результаты тестов на коронавирус направят на дополнительную экспертизу, в том числе в одну из лабораторий ВОЗ.

Наталья Жукова сообщила, что сейчас в Беларуси обследуются люди, которые посещали страны, где есть проблемы с коронавирусом, а также те, кто контактировал с заболевшими.

Витеблянка, вернувшаяся из Италии,у которой был обнаружен коронавирус, находится в инфекционной больнице. Температура у нее нормальная, симптомов болезни нет, лечения ей не требуется, сообщил начальник Витебского городского управления здравоохранения Юрий Деркач.

«Женщина, у которой обнаружили коронавирус, находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, она фактически здорова и лечение ей не требуется», - сообщил чиновник.

Еще двое пациентов в Минске (это студент БНТУ,  гражданин Ирана, и отец его подруги-беларуски - прим. БП) также, по словам медиков, чувствуют себя хорошо. Лечение им также не требуется.

«В Минске у двух человек температура нормальная, симптомов заболевания нет. Мы контролируем ситуацию, мы готовы оказать помощь, если она потребуется», - сказал И.Карпов, профессор, главный внештатный инфекционист Минздрава.


Заболевания на коронавирус обнаружили через карантин

По словам начальника главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елены Богдан, все три случая заболевания коронавирусом в Беларуси выявили через пребывание больных в больницах на 14-дневном карантине.

В среднем 2 недели длится инкубационный период каранавируса. Практика проверки и госпитализации в контактные центры применяется к людям, которые возвращаются из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. 

Если в течение карантина у людей возникают признаки острых респираторных заболеваний, в инфекционной больнице у них берут пробы на коронавирус.

Почему в больницах перепрофилируют кровати?


Практика перепрофилирования коек в больницах проводится ежегодно, это связано с сезонным обострением воспаления легких и респираторных инфекций, пояснила Елена Богдан

Всемирная организация здоровья повысила риск распространения коронавируса в мире


Степень распространения каранавируса в мире «очень высокая». Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.

«Тема коронавируса в поле внимания всех стран мира. ВОЗ пересмотрела риск распространения коронавируса в мире с высокого до очень высокого. ВОЗ призывает быть готовыми к появлению новых случаев. 

ВОЗ призывает страны сосредоточиться на трех приоритетах: продолжать меры надзора, обеспечить защиту медицинского персонала, своевременно информировать население обо всех рисках, чтобы предотвратить распространение слухов», - сказал представитель Всемирной организации здоровья.

По его мнению, в Беларуси проводится большая работа в связи с коронавирусом, нет оснований для паники.


Провериться на коронавирус можно на всех границах Беларуси, кроме российской

На контрольно-пропускных пунктах на границе можно провериться на коронавирус, кроме России. У России свои такие пункты, сообщила заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова
"Белорусский партизан", по инф. радио Свабода
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