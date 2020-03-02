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Бел Рус

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Коронавирус уже и в России

Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился у гражданина России, вернувшегося из Италии.


Заболевание протекает в легкой форме, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации", - сообщили в штабе, отметив, что заболевание проходит в легкой клинической форме.

Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.


"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", - подчеркнули в штабе.

Как сообщает utro.ru, вирус COVID-19 диагностировали у жителя Москвы.
"Белорусский партизан"
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