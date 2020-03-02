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(Не)карантин: речицкие школьники вернулись из Италии и попали под присмотр

Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты


11 учащихся школ Речицкого района вернулись 28 февраля из итальянского города Таварнелле (регион Флоренция). Ребята отдыхали в составе организованной группы. В настоящее время проводится мониторинг состояния их здоровья.

"По согласованию с Министерством здравоохранения Беларуси в рамках превентивных мер дети прибыли в социально-педагогический центр Речицкого района. Это не карантин", - подчеркнули в пресс-службе. 

Ребята и сопровождающий их педагог под присмотром. Для них организовано питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. 


Чтобы не прерывать учебный процесс, проводятся занятия.
Источник: belta.by
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