



11 учащихся школ Речицкого района вернулись 28 февраля из итальянского города Таварнелле (регион Флоренция). Ребята отдыхали в составе организованной группы. В настоящее время проводится мониторинг состояния их здоровья.





"По согласованию с Министерством здравоохранения Беларуси в рамках превентивных мер дети прибыли в социально-педагогический центр Речицкого района. Это не карантин", - подчеркнули в пресс-службе.





Ребята и сопровождающий их педагог под присмотром. Для них организовано питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход.









Чтобы не прерывать учебный процесс, проводятся занятия.