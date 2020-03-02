Не первый месяц в обществе идет дискуссия, каким должен быть справедливый механизм уплаты госпошлины за допуск транспорта к участию в дорожном движении – дорожный сбор. Сейчас без уплаты этого сбора автомобиль не пройдёт техосмотр. Это привело к тому, что автовладельцы стали игнорировать проверку машины.





Алексей Авраменко рассказал в эфире По некоторым оценкам, в стране половина транспорта на дорогах без техосмотра. И это стало уже проблемой посерьезнее – безопасности на дорогах. Проект документа, меняющий положение дел, готов. Министр транспорта и коммуникацийрассказал в эфире ОНТ об основных положениях документа:





- Прохождений техосмотра стало гораздо меньше. Нет определенной возможности уплаты в рассрочку. Подготовленным проектом указа эти вопросы решены. Предусмотрена возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно.





Отвязка от техосмотра поможет повысить безопасность дорожного движения. Каждый пользователь сможет оплатить сбор через ЕРИП. Новый механизм позволяет платить за конкретный месяц, в котором ездит человек. Если он не ездит, то оплачивать не нужно.









Алексей Авраменко добавил, что контролировать оплату предполагается через видеофиксацию, а именно путем сравнения баз данных: если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, то это будет зафиксировано. База сравнит данные и отправит по почте в автоматическом режиме.



