В реке на окраине Минска обнаружено тело женщины
Утром 2 марта сотрудниками организации, осуществляющей очистку сливных каналов, вблизи дома 17 на улице Семашко в реке Мышка было обнаружено тело неустановленной женщины (на вид 40-50 лет).
Следователи работают на месте происшествия. По предварительным данным, при осмотре тела женщины телесных повреждений не обнаружено. Устанавливается личность погибшей.
Следственным комитетом проводится проверка.
12:10 02/03/2020
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