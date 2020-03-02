В реке на окраине Минска обнаружено тело женщины

Утром 2 марта сотрудниками организации, осуществляющей очистку сливных каналов, вблизи дома 17 на улице Семашко в реке Мышка было обнаружено тело неустановленной женщины (на вид 40-50 лет).