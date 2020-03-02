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В реке на окраине Минска обнаружено тело женщины

Утром 2 марта сотрудниками организации, осуществляющей очистку сливных каналов, вблизи дома 17 на улице Семашко в реке Мышка было обнаружено тело неустановленной женщины (на вид 40-50 лет).

Следователи работают на месте происшествия. По предварительным данным, при осмотре тела женщины телесных повреждений не обнаружено. Устанавливается личность погибшей. 



Следственным комитетом проводится проверка.
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