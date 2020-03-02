Бывшему следователю вынесли приговор - 7 лет колонии

По одной статье — получение взятки — его оправдали. По четырем остальным — соучастие в преступлении и дача взятки, покушение на преступление и мошенничество — признали виновным и приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Его также лишили звания «капитан юстиции».





В получении взятки Клопов невиновен и оправдан за недоказанностью его участия в преступлении. Фигурант дела после приговора сказал журналистам, что не признает вину «по 209-й» — то есть в покушении на мошенничество в особо крупном размере. И что будет обжаловать приговор.





Зампрокурора Могилевской области заявлял иск о взыскании с Клопова в доход государства «неосновательно приобретенной выгоды», то есть полученных взяток от Теплякова, Романовского, Воробьева, но в нем суд отказал.





Официальной информации о задержании Клопова не было. В суде стало ясно, что под стражу его взяли 24 мая 2019 года. По неподтвержденным данным, бывший капитан юстиции попался с поличным сотрудникам КГБ при получении взятки. Прокуратура области никак не комментирует позицию обвинения.





Родные осужденного упоминали о том, что уголовное преследование «связано с работой».









В своем последнем слове на суде Юрий Клопов сказал, что из него «не нужно делать сакральную жертву предвыборной кампании определенных кандидатов», и просил судить его «за то, что он совершил».





Ссылался на слова Лукашенко о фальсификациях во время расследования уголовных дел и говорил, что «они ничего не значат», раз он, Клопов, — обвиняемый.





Родные Клопова, которые присутствовали на процессе, категорически не согласны с приговором, считают обвинения незаслуженными, но объяснить журналистам свою точку зрения они отказались.



