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Бывшему следователю вынесли приговор - 7 лет колонии

В Могилеве осудили бывшего капитана юстиции из управления Следственного комитета по Могилевской области Юрия Клопова.

Бывшему следователю вынесли приговор - 7 лет колонии
По одной статье — получение взятки — его оправдали. По четырем остальным — соучастие в преступлении и дача взятки, покушение на преступление и мошенничество — признали виновным и приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Его также лишили звания «капитан юстиции».

В получении взятки Клопов невиновен и оправдан за недоказанностью его участия в преступлении. Фигурант дела после приговора сказал журналистам, что не признает вину «по 209-й» — то есть в покушении на мошенничество в особо крупном размере. И что будет обжаловать приговор.

Зампрокурора Могилевской области заявлял иск о взыскании с Клопова в доход государства «неосновательно приобретенной выгоды», то есть полученных взяток от Теплякова, Романовского, Воробьева, но в нем суд отказал.

Официальной информации о задержании Клопова не было. В суде стало ясно, что под стражу его взяли 24 мая 2019 года. По неподтвержденным данным, бывший капитан юстиции попался с поличным сотрудникам КГБ при получении взятки. Прокуратура области никак не комментирует позицию обвинения.

Родные осужденного упоминали о том, что уголовное преследование «связано с работой».


В своем последнем слове на суде Юрий Клопов сказал, что из него «не нужно делать сакральную жертву предвыборной кампании определенных кандидатов», и просил судить его «за то, что он совершил». 

Ссылался на слова Лукашенко о фальсификациях во время расследования уголовных дел и говорил, что «они ничего не значат», раз он, Клопов, — обвиняемый.

Родные Клопова, которые присутствовали на процессе, категорически не согласны с приговором, считают обвинения незаслуженными, но объяснить журналистам свою точку зрения они отказались.
Источник: news.tut.by
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