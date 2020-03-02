



С этим тезисом, как пишет «Хроника Туркменистана», чиновников отправили 29 февраля на встречи с населением в этрапах (районах) Лебапского велаята (области).





Представители администраций этрапов Гарашсызлык, Чарджоу и Саят рассказали о том, что из-за распространения коронавируса Туркменистан, как и многие другие страны мира, столкнулся с «временными» экономическими трудностями и дефицитом.





Подчеркивалось, что правительство уже усиленно работает над решением этой проблемы и ведет переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о поставках в Туркменистан лука, а картофель планирует импортировать из России. Чиновники пообещали, что скоро поставки наладятся, и дефицит будет преодолен, однако не назвали даже примерных сроков, когда это произойдет.





Представители правоохранительных органов, также присутствовавшие на собраниях, призвали жителей не обращать внимания на сообщения некоторых зарубежных СМИ и публикации в социальных сетях, в которых содержится «лживая, клеветническая информация, порочащая страну». Тех, кто будет «сеять панику», они пригрозили привлечь к «строгой ответственности».





От местного населения на встречи были приглашены главы сельхозобъединений и старейшины, в числе которых были и те, кто неделю назад встречал президента и принимал участие в открытии новой мечети в Туркменабаде.









На замечание участников встречи, что нехватка муки и хлеба началась задолго до вируса, заместитель хякима посоветовал сажать больше пшеницы, картошки и других овощей, предупредив, что в ближайшее время нормы отпуска муки и хлеба придется временно еще немного сократить.





Встреча завершилась выкриком чиновника из Туркменабата (столица области): «Вам же объяснили, что правительство работает!»





Дефицит хлеба в Туркменистане начался в 2018 году в связи с невыполнением плана по сбору пшеницы и на фоне начавшегося в 2016 году экономического кризиса. Тогда же из продажи стали пропадать сахар, яйца и растительное масло. Государственное телевидение отрицает существование проблемы, показывая кадры продуктового изобилия.





С коронавирусом связан дефицит других продуктов: поскольку закрылась граница с Ираном, из продажи в Туркмении пропали некоторые товары иранского производства — сигареты и безалкогольные газированные напитки, в том числе Coca Cola и Pepsi Cola, а также ввозившийся из Ирана картофель.