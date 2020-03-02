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Лувр закрылся из-за коронавируса

С 1 марта знаменитый музей закрыт на неопределенный срок.

С 1 марта музей Лувр закрылся на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом пишет Associated Press.

Сотрудники музея заявили, что риск заражения вирусом для них очень высок, так как Лувр посещают туристы со всего мира. Дирекция Лувра провела соответствующее совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии во Франции.

Ранее французские власти временно запретили проводить в стране общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 000 человек.

Сейчас во Франции выявлено 130 заразившихся коронавирусом, погибли два пациента.
Источник: tio.by
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