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Шок! Минчанин вызвал скорую, а потом напал с ножом на бригаду

62-летний мужчина на правах анонимности рассказал о том, что с ним произошло в январе 2020 года.

Как выяснилось, условный "Иван" был под воздействием алкоголя. Агрессивное поведение и стало причиной для мысли – помощь нужна психиатрическая.

Подозреваемый:

Вечером почувствовал себя неважно и вызвал врачей. У меня просто депрессия была, срыв нервный. Я говорю: «Сделайте мне что-нибудь, какой-нибудь укол, чтобы быстрее от этого избавился». А потом медсестра сказала, что его надо в психушку. Я быстро поднялся с кровати и попросил их покинуть квартиру. Когда я мимо кухни бежал, машинально схватил кухонный нож большой.

И правда, вот он, парадокс: вместо благодарности за спасение – извинения за причиненный вред. Для Ивана тот вечер обернулся уголовным делом по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Доктора благополучно покинули квартиру, а за дело взялась милиция. Впереди – суд. Каким бы решение не было, след в памяти медиков уж точно останется.

Иван: 

Чтобы сказал? Попросил бы извинения в первую очередь, потому что как бы там ни было, я поступил неправильно и некорректно. То, что случилось, я признаю. Естественно, потому что это я виноват во всем.
Источник: ctv.by
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