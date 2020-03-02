Шок! Минчанин вызвал скорую, а потом напал с ножом на бригаду

Как выяснилось, условный "Иван" был под воздействием алкоголя. Агрессивное поведение и стало причиной для мысли – помощь нужна психиатрическая.





Подозреваемый:





Вечером почувствовал себя неважно и вызвал врачей. У меня просто депрессия была, срыв нервный. Я говорю: «Сделайте мне что-нибудь, какой-нибудь укол, чтобы быстрее от этого избавился». А потом медсестра сказала, что его надо в психушку. Я быстро поднялся с кровати и попросил их покинуть квартиру. Когда я мимо кухни бежал, машинально схватил кухонный нож большой.





И правда, вот он, парадокс: вместо благодарности за спасение – извинения за причиненный вред. Для Ивана тот вечер обернулся уголовным делом по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Доктора благополучно покинули квартиру, а за дело взялась милиция. Впереди – суд. Каким бы решение не было, след в памяти медиков уж точно останется.





Иван:





Чтобы сказал? Попросил бы извинения в первую очередь, потому что как бы там ни было, я поступил неправильно и некорректно. То, что случилось, я признаю. Естественно, потому что это я виноват во всем.







